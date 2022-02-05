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104. yıl programı belli oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlik programı belli oldu.


Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla yalnızca resmi programlarla sınırlı tutulan kurtuluş günü etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.


Kültürel etkinliklerden, halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş haftası geçirecekler.


16 -17-18-19-20 ve 21 Şubat olmak üzere 6 güne yayılan program ise şöyle:


16 Şubat 2022 Çarşamba


Saat: 10.00 “Geçmişten Günümüze Bayburt” konulu fotoğraf sergisi


(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)


Saat: 10.20 Zor Geçit Bayburt Belgeselinin Galası


(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)


17 Şubat 2022 Perşembe


Saat: 14.00 Bayburt Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması Finali


(Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu)


18 Şubat 2022 Cuma


Saat: 10.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin Kabrini Ziyaret (Ulu Cami Bahçesi)


Saat: 10.30 Miralay Sabri Bey'in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)


Saat: 11.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)


19 Şubat 2022 Cumartesi


Saat: 13.30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitliği)


20 Şubat 2022 Pazar


Saat: 10.00 - 18:00 Arası Çocuk Tiyatrosu


(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)


21 Şubat 2022 Pazartesi


Saat: 09.15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve belediye meclis üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükran ziyareti


Saat: 10.00 Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)


Saat: 10.15 Kurtuluş Töreni (Bayburt Belediyesi Önü)


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı


Protokol konuşmaları


Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin konuşmaları


TSK adına rütbeli bir personelin konuşması


2 öğrenci tarafından şiirlerin okunması


Halk oyunları gösterileri


Kurtuluş gününün canlandırılması


Resmi geçit töreni


Saat: 14.00 Kurtuluş kupası cirit müsabakaları


(Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)


Saat: 15.00 Şehitlerimiz için mevlid-i şerif okunması


(Ulu Cami ve Yakutiye Cami)


Saat: 18.30 Kurtuluş yemeği (İmarettepe Sosyal Tesisleri)


Saat: 19.00 havai fişek gösterileri


Saat: 19.30 Kurtuluş Gecesi (Kapalı Spor Salonu)


Protokol konuşmaları


Halk oyunları gösterileri


İlkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir, liseler arası kompozisyon ve liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmaları ödül töreni


Mustafa Serkan Yalçın konseri


Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterisi


Kurtuluş Kupası cirit müsabakası ödül töreni


İmera konseri.

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