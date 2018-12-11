112 Acil Çağrı Merkezinin yüzde 75'i tamamlandı

Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığı tarafından 112, 155, 156 gibi acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak bütün illerde hayata geçirilen ve bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'in de yer alacağı Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı çalışmalarını inceledi. Kayışkıran Mevkii'nde yapımı devam eden merkez binasına gelen Vali Pehlivan, kontrolör ekibi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Pehlivan inşaat alanını dolaşarak kendisine eşlik eden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

İnşaatı yüzde 75 oranında tamamlanan merkezin 2019 yılında hizmete alınacağını bildiren Vali Pehlivan, çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilmesine yönelik olarak ilgililere talimat verdi.