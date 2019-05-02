117 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Hakkında 5236 adet müzakere, 117 adet dolandırıcılık suçundan aranması ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan K.G. isimli şahıs Bayburt Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip ve çalışmalar sonucunda Şingah Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.