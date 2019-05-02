İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

117 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Türkiye genelinde 117 suçtan aranan cezaevi firarisi, Bayburt Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Hakkında 5236 adet müzakere, 117 adet dolandırıcılık suçundan aranması ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan K.G. isimli şahıs Bayburt Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip ve çalışmalar sonucunda Şingah Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.