13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın başvuru süresi uzatıldı

Fotoğraf severlerin her yıl heyecanla beklediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı. Bu yıl "Sen Üret Yeter" temasıyla 6 farklı kategoride yarışacak adaylar 31 Ocak 2023 tarihine kadar eserleriyle başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasına, bu yıl da fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılardan gelen talep üzerine yarışmaya başvuru süresi uzatıldı.

Katılımcılar; 31 Ocak tarihine kadar genel, çiftçi, öğrenci, tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ile özel bir banka çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride başvurularını yapabilecek.

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonuçları ise 03-30 Nisan 2023 tarihleri arasında açıklanacak.

Fotoğraf yarışmasıyla; toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlanıyor.