15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bayburt Şehitliğinde tören düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Silahlı Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde şehitler düzenlenen törenlerle anıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl protokolünün katılımıyla sabah saatlerinde başlayan törenlerin ilk durağı Bayburt Şehitliği oldu.

Şehitlikteki anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra törene katılanlar tarafından dualar okunarak şehitliklere karanfil bırakıldı.

Vali Pehlivan ile beraberindekiler buranın ardından Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kabri başında dualarla anılan Şehit Türkoğlu için Kur'an- Kerim okundu.

Bayburt Şehitliği'ndeki tören katılımcıların Şehit Osman Türbelerini ziyaret etmelerinin ardından son buldu.

Tören ve ziyaretlere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.