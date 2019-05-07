200'üncü eğitim toplantısı Vali Pehlivan'ın katılımıyla Arpalı Beldesi'nde yapıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çiftçileri tarım ve hayvancılık konusunda etraflıca bilgilendirmek, yeni gelişmelerden uygulamalardan haberdar etmek, tarımsal destek ve teşvikler hakkında bilgilendirmek amacıyla başlatılan 100 Günde 200 Eğitim Toplantısı'nın sonuncusunda Arpalı Beldesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Pehlivan, Bayburt'ta tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen proje ve uygulamaların ülke geneline örnek teşkil ettiğini söyledi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada tarımsal desteklemeler başta olmak üzere devam eden yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, toplantıya ev sahipliği yapmaları dolayısıyla belde sakinlerine teşekkür etti. Geçen yıl başlanan eğitim toplantılarını Arpalı Beldesi'nde gerçekleştirilen buluşmayla tamamladıklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Çok meşakkatli bir süreç oldu. Öncelikle köy köy, mahalle mahalle dolaşıp özverili bir çalışma ortaya koyarak bu eğitimleri veren Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Gerçekten kesintisiz bir şekilde bu çalışmaları yürüttüler. Geçen yıl 90 Günde 180 Eğitim Toplantısı başlığıyla yola çıkmıştık. 200'ün üzerinde eğitim gerçekleştirilmişti. Bu seneki 100 Günde 200 Eğitim Projesi ile bu rakamın da üzerine çıkılmış durumda.” diye konuştu.

Proje ile eş zamanlı olarak “Sütten Ağzımız Yanmasın” başlığıyla kadın çiftçilere eğitimler verildiğini ifade eden Vali Pehlivan, “Buradaki çıkış noktası da hijyen kurallarının tarımsal üretimde sağlanması ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmesiydi. Bu projemizin de son aşamalarına gelinmiş durumda. Bir teşekkürü de bu işlere her zaman olduğu gibi sahip çıkan emektar, eli nasırlı kıymetli çiftçi kardeşlerimize iletmek istiyorum. Siz kıymetli çiftçilerimizin bu işe sahip çıkması çok önemliydi. Sizler ve sizlerin şahsında Bayburt'taki bütün çiftçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Buzağı ölümlerinde yüzde 17'lerden yüzde 6'lara gelmek çok önemli bir aşama. Bakanlığımızın geçen yıl bir çağrısı vardı. Bu çağrıya kulak veren ilk vilayet Bayburt oldu. Sağlık Bakanlığımız tarafından bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik bir hedef koyulduğu gibi Tarım Bakanlığımızca da buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik bir hedef belirlenmişti. İlimizin şartlarını göz önüne alarak böyle bir kampanya başlattık. Ne mutlu ki bir sene içerisinde bu kadar önemli bir mesafe kat ettik. Buzağı ölümleri hem çiftçilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir katma değer kaybı. Buzağı ölümlerini azaltarak il genelinde 10 milyon liralık bir tasarruf sağlandı, bu para çiftçilerimizin cebinde kaldı. Bu çalışmalar bundan sonra da inşallah devam edecek.”

Elde edilen sonucun her konuda olduğu gibi tarım ve hayvancılık konusunda da bilinçli hareket etmenin önemini gösterdiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Bununla birlikte daha etkin, daha verimli ve standartları daha yüksek sonuçlar elde edebilmek için hem teknolojik imkânlardan faydalanmamız hem de çağın getirdiği problemlere karşı üretilen yenilikleri de hayata geçirmemiz gerekir. Dolayısıyla amacımız her anlamda standartları yükseltmektir. Bu standartları sadece belli köy ve mahallelerde değil ilimiz genelinde sağlamak. Arkadaşlarımızın köy köy dolaşmalarının başlıca sebebi işte budur. Sıkıntı veya problemleri hep birlikte çözüp vatandaşımızın, milli ekonominin ve ilimiz ekonomisini lehine ilerleme kaydetmiş oluyoruz. Bu çalışmalarımız bundan sonraki süreçlerde de devam edecek.” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve çiftçilerin gelirini yükseltmek için İl Özel İdaresi kaynakları ile 136 ton tohum ve 43 bin adet fide desteği sağladığını belirten Vali Pehlivan, “İlimizde bitkisel üretimi geliştirmek, üretim çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerimize girdi desteği sağlayarak gelirlerini arttırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz tarafından hazırlanan projeler kapsamında, çiftçilerimize 85 ton patates tohumluğu, 15 ton arpa tohumluğu, 15 ton yem bitkisi tohumluğu, 21 ton nohut tohumluğu ve 43 bin adet sebze fidesi desteği sağladık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanları, ekipleri kış ayları boyunca ‘100 Günde 200 Eğitim Toplantısı' hedefi ve “Yerinde Eğitim Yerli Üretim” sloganı ile köylerimizde çiftçilerimize eğitimler verdi. Tarımsal proje ve devlet desteklerini anlattı. Bunun yanı sıra sorun, talep ve ihtiyaçlar bizzat yerinde tespit edildi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ve analizler neticesinde sürekli proje üretmekteyiz. İşte bu projelerden bir kısmını üretim sezonunda çiftçilerimize destek sağlamak amacı ile İl Özel İdaresi bütçemizden finanse ederek yerel kaynaklarımız ile hayat geçirdik. Bu projeler ile yapılacak üretimin il ekonomisine yaklaşık 4 milyonluk katkı sağlamasını bekliyoruz. Tarımın tüm alanlarındaki proje çalışmalarımızı ve desteklerimizi gerek yerel kaynaklarla gerekse bölgesel ve merkezi kaynaklarla devam ettirme çabası içerisindeyiz. ” diye konuştu.

Vali Pehlivan: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sürekli yerli ve milli üretim çağrısında bulunuyor. Dünyada üretiyorsanız varsınız. Yenilik yapabiliyorsanız güçlü ve söz sahibisiniz. Tarih boyunca hem bilek gücüyle hem de zihin gücüyle dünyaya hükmetmiş bir devlet ve milletiz. Tarih sahnesine çıktığımız günden bugüne kesintisiz bir şekilde bu varlığımızı hissettirmişiz. Bunun daha da kalıcı hale gelmesi, sesimizi daha gür çıkararak yolumuza devam edebilmemiz için her alanda üretmemiz gerekiyor. Toprağımızı değerlendirmemiz, hayvancılığı en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız coğrafya ne yapmamızı gerektiriyorsa buna uygun adımları hep birlikte atmak ve çoğaltmak zorundayız.” sözlerini kullandı.

Vali Pehlivan konuşmasının son kısmında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynakların en iyi şekilde değerlendirilip vatandaşlara hizmet olarak sunulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Vali Pehlivan, “Köylerimizin ulaşım ve çevre düzeni standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor. Meraların ıslahı, ormancılık çalışmaları devam ediyor. İller arası bağlantı yolları, tünel inşaatları ve havalimanı çalışmaları aynı şekilde yürütülüyor. Yeni Devlet Hastanesi'nden, diğer kamu hizmet binaları ve okullarımıza kadar yatırımlar sürüyor. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapısı tamamlandı. Bayburt ilimiz için bir ay içerisinde büyük bir özel yatırım OSB'de hayata geçecek. Bütün bunlar yapılırken tarım ve hayvancılık konusunda bir yandan toplulaştırma ve sulama projeleri yapılırken diğer yandan bizler toprağımızı ilmek ilmek işleyip ürün elde etmek suretiyle Bayburt vilayetimiz inşallah bu alanda da giderek adından çok daha fazla söz edilen ve söz sahibi olan bir İl konumuna gelecektir. Organik üretime yatkın bir yapımız var. Hem rakım itibariyle hem de zararlılarla mücadele açısından kimyasal kullanımının az olması yönüyle avantajlı bir konuma sahibiz. Bu konuda yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bugün geleneksel olarak yaşatılan bu köy odasında olduğu gibi omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah hep iyi şeyleri konuşarak ve yaparak yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki; var olan kardeşlik hukukumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Misafirperverliğinizden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere hepimize teşekkür ediyor,saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ise Vali Pehlivan'ı beldelerinde misafir etmekten dolayı çok memnun olduklarını kaydederek vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'un tarımsal destek ve teşvikler hakkında vatandaşları bilgilendirdiği toplantı Vali Pehlivan'ın çeşitli konularda talepleri dinleyip değerlendirmelerde bulunmasıyla sona erdi.