2019 LGS full yapan 565 öğrenciden biride Bayburtlu

1 Haziran'da yapılan 1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı 2019 Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Türkiye genelinde 90 sorunun tamamına doğru yanıt veren 565 öğrenciden biri de Bayburt'ta yaşayan Göktuğ Semih İstek, oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını açıkladı. Tüm gözler yerleştirmede her şeyi belirleyecek olan full yapan öğrencilerde. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde 565 öğrencinin 90 sorunun tamamına doğru yanıt verdiğini açıklamıştı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan Göktuğ Semih İstek'te, 2019 Liselere Geçiş Sınavında 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye birincisi öğrenciler arasında yer aldı.

Göktuğ Semih İstek, başarısının sırrını disiplinli ve özverili çalışmasına bağladı.