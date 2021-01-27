2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılası en düşük il Bayburt oldu

TÜİK, 2019 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, ülkemizde gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYH) en yüksek payı yüzde 30,7 ile İstanbul aldı. 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılası en düşük il ise Bayburt oldu.

İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında Erzurum için 30 bin 235 TL oldu. İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında Erzincan için 47 bin 288 TL oldu.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2019 yılında İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,7 pay aldı. İstanbul'u, 395 milyar 731 milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 4 milyar 134 milyon TL ile Tunceli, 3 milyar 399 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 840 milyon TL ile Bayburt yer aldı.