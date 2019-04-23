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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydıntepe'de coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.


Sabah ilk olarak Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Aydıntepe Kapalı Spor Salonunda Aydıntepe'de bulunan ilköğretim okulu öğrencilerinin hazırladıkları programla devam etti.


Burada bir konuşma yapan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, “23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 1920'de TBMM'nin açılıp ulusal egemenliğimizin ilan edildiği ve bu bayramında çocuklara armağan edildiği bir gündür. İlçemizde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldık ve çocuklarımızın bu mutlu günlerine ortak olduk. Türk çocuklarının ve dünya çocukluğunun bayramını kutluyorum" dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Ebeveynler çocuklarının hazırladıkları gösterileri cep telefonuyla çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Programa, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ün yanı sıra kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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