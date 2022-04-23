23 Nisan valilerinden akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı uyarısı

Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim, makamını çocuklara devretti. 23 Nisan valileri, okullardaki akran zorbalığı ve teknolojik bağımlılık tehlikesine dikkat çekti.

Valilik makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Vali koltuğuna ilk olarak Şehit Recep Eşiyok İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berre Alkan oturdu.

Alkan, görevdeki ilk icraatının çevre bilinci aşılamaya çalışmak olacağını ifade etti. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak bunu başarmayı hedeflediğini belirten Alkan, daha sonra mahallelerde sokak hayvanları için barınaklar oluşturacağını söyledi.

Projeleri içerisinde çocuklar için geniş eğlence alanları ve oyun parkları oluşturulmasının da yer aldığını belirten Alkan'a, Vali Cüneyt Epcim'den tam destek geldi.

Berre Alkan'ın ardından Valilik Makamına aynı okulun 4-A sınıfı öğrencisi Enes Bera Sever geçti. Sever, makamındaki ilk anlarında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını bildirdi.

Kendisine yöneltilen çalışmaları ne olacak sorusuna Sever şöyle yanıt verdi: “Malum çağımız artık teknoloji çağı. Bunun için mezun olan öğrencilerin mühendislerle bir arada bulunarak teknolojinin toplumsal fayda sağlayacak biçimde kullanımını öğrenmelerini isterim. Engelli bireylerin vücut egzersizlerini yapabilmeleri için özel makineler yapabilmeyi, ulaşımlarını rahatça sağlayabilmeleri için özel yollar oluşturmak isterim. Spora meraklı olanlar için spor kurslarının sayısını artırmayı istiyorum.”

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele noktasında kitap okuma kampanyaları düzenlemek istediğini anlatan Sever, “Artık birçok çocuk teknoloji ile gününü geçiriyor. Kitap okuma oranları çok düşük seviyelerde. Teknolojik cihazlarla geçirilen zamanın azaltılması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Sever, açıklamalarının devamında okullardaki akran zorbalığına dikkat çekti. Buna yönelik de okullardaki güvenlik sayısını artıracağını bildiren Sever, bu konuda hem öğretmenlere hem de öğrencilere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Akran zorbalığı konusunda bilinçlendirici kurslar açılabileceğine işaret etti.

Sever, soruları cevaplaması sonrasında makamını 4-C Sınıfı öğrencisi Elif Erva Gündoğdu'ya devretti. Gündoğldu, göreve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Projelerini kamuoyuyla paylaşan Gündoğdu, insani kriz bölgelerindeki çocuklara yönelik planlarıyla dikkat çekti. Çocuk Bayramı'nın bu bölgelerde kutlanamadığını anlatan Gündoğdu, “Savaş bölgelerindeki çocuklara 23 Nisan'da hediyeler gönderilmesini sağlayacağım. Şiddet mağduru çocuklar için de farklı kampanyalar yaparak gerçekten 23 Nisan'ın ruhunu hissetmelerini sağlayacağım. Onlarda bu sevinci tadabilsinler diye” şeklinde konuştu.

Gündoğdu, Çoruh Nehri'nin korunmasına yönelik farkındalık kampanyalarıyla çevre bilinci oluşturmayı hedeflediğini anlattı.

23 Nisan'ın son Valisi Bayburt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kevser Seyed Juma oldu. Juma, derslerinde zorlanan öğrenciler için ilginç bir çözüm önerisi sundu. Haftanın tüm günleri okulların açık olması gerektiğini savunan Juma, “Böylelikle bazı öğrencilerimiz ödevlerini yaparken çözemedikleri soruları öğretmenlerine sormak isteyebilir. Bu sayede okula gidip öğretmenlerinden yardım alabilir ya da okul kütüphanesinden kitap alabilirler.” görüşünü paylaştı.

Juma, kendinden önceki Valilerle benzer şekilde çevre kirliliği ve teknoloji bağımlılığı konularına dikkat çekti.

Vali Cüneyt Epcim, son derece önemli konulara değindiklerini belirttiği öğrencilere tebriklerini iletti.

Vali Epcim, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Bir süre öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, 23 Nisan Valilerini çeşitli hediyelerle uğurladı.

Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile öğretmenler de yer aldı.