251 şehidin hatırası Bayburt Üniversitesinde yaşatılacak

15 Temmuz Şehitleri'nin hatırası Bayburt Üniversitesi'nde yaşatılacak.

Silahlı terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimini engellemek için canlarını feda eden 251 şehidin ismi Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'ndeki çam ağaçlarında yaşayacak. Darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere, 15 Temmuz akşamı darbeciler tarafından şehit edilen Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok, gazeteci Mustafa Cambaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ile şehitlerin isimleri kampüs içerisindeki çam ağaçlarına verildi.

Baberti Külliyesi'nde düzenlenen törenle üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri ağaçlara takan Vali Pehlivan, son derece anlamlı olduğunu ifade ettiği uygulamanın düşünülmesi ve hayata geçirilmesi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a teşekkür etti.

Törene Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve işadamı Kenan Yavuz katıldı.