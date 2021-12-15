27. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt'ta konferans verdi

Bayburt'ta düzenlenen 'Kültür Akademisi' etkinliklerinin son konferansına 27. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

‘Kültür Akademisi' düzenlenen son konferansla birlikte tamamlandı. 22 Kasım-14 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Kültür Akademisi konferanslarının son gününe konuşmacı olarak 27. dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan vekili ve aynı zamanda 48. dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman tarafından “1916 Yılından Günümüze Mili Türk Talebe Birliği ve Gençlik” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 1916'da kurulan Milli Türk Talebe Birliği'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna değinen Kahraman, Geleceğin Türkiye'sine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu kapsamda sivil toplum çalışmalarının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahraman, Bayburt'un milli ve manevi değerlere önem veren bir şehir olduğunu vurguladı.

Katılımcılara sertifikalarının da verildiği program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Konferansın ardından Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de ziyaret eden Kahraman, Dede Paşa Konferans Salonunda İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.