3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Savaş, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Savaş daha sonra Vali Pehlivan ile birlikte Valilik Makamına geçti.

Ziyarette Vali Pehlivan ile Orgeneral Savaş, başta yapımı tamamlanan 300 personel konaklama kapasiteli prefabrik ek hizmet binası inşaatı ve yeni Komando Kışlası olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.