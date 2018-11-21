İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

3.

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Orgeneral Savaş, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı.


Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Savaş daha sonra Vali Pehlivan ile birlikte Valilik Makamına geçti.


Ziyarette Vali Pehlivan ile Orgeneral Savaş, başta yapımı tamamlanan 300 personel konaklama kapasiteli prefabrik ek hizmet binası inşaatı ve yeni Komando Kışlası olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.