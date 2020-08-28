İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

69 yaşında hafızlık belgesi aldı

Bayburt’ta yaşayan iş adamı Recep Yumak, 69 yaşında hafızlığını ikmal ederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Bayburt'ta yaşayan iş adamı Recep Yumak, 69 yaşında hafızlığını ikmal ederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan hafızlık tespit sınavına girerek başarılı olan Recep Yumak'a hafızlık belgesini Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu verdi. İl Müftüsü Başoğlu: “Kur'an-ı Kerim-i kalbine yazarak belge almaya hak kazanan Recep Yumak Bey'i tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Azim ve gayretleri ile gençlere çok güzel bir örnek oldu. İlim öğrenmenin yaşının olmadığına bir kez daha şahit olduk.” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.