7 öğretim üyesi doçentliğe yükseldi

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf Ustabulut, Mühendislik Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Can, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Dursunoğlu, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Ağ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı'dan Dr. Öğr. Üyesi Gazi Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Esat Aktaş ile Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı'ndan, Dr. Öğr. Üyesi Cem Özkurt, ÜAK doçentlik jürisi tarafından başarılı görülerek doçentlik unvanını aldılar.