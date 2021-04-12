İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.

Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek.

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.

Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak.