Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek unutulmadı

Bayburt'ta bu yıl 25. si gerçekleştirilen Dede Korkut Şölenleri kapsamında mezarları Erenli Köyünde bulunan Anadolu'da Gazi unvanı alan ilki kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen kahramanlardan Bamsı Beyrek ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek'in mezarlarına şölen komitesi tarafından çelenk konularak Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.