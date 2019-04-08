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Aç kalan kurtlar köye indi

Bayburt’ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.

Bayburt'ta aç kalan kurtlar köy merkezine inerek sokak köpeklerine saldırdı.


Bayburt Merkeze bağlı Karşıgeçit Köyünde aç kalan kurtlar köye indi. Köy merkezindeki bir çiftliğin güvenlik kameralarına yansıyan kurtlar sokak köpeklerine saldırdı. Çiftçi Mustafa Tetik köpeklerin sesini duyması üzerine dışarı çıkarak köpekleri son anda Kurtların elinden kurtardı.


Aç kalan kurtların sabah erken saatlerde dahi köy indiği belirtildi.

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