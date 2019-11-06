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Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Bayburt’ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.

Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.


Bayburt'un Kop köyünde evlerinin bahçesinde tilki gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Köy sakinleri, tilkiye ekmek parçaları verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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