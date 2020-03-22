Bayburt'ta Açık Kapı Yaşlı Engelli Destek Projesi kapsamında yaşlı ve engellilik durumu nedeniyle kısıtlılığı bulunan vatandaşlar açık kapı (YEDEP) iletişim hattı 0458 211 21 21 irtibat numarası ve ayrıca 112, 155, 156 numaralı hatlardan ihtiyaçlarını bildirebilecekler.

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle başlayacak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe ve açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandıran genelge doğrultusunda ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik; Bayburt Valiliğince 1 Ocak 2020 tarihinde başlatılan Açık Kapı Yaşlı Engelli Destek Projesi (YEDEP) bu süreçte çok aktif bir şekilde yürütülecek.

Yaşlı ve Engellilik durumu nedeniyle kısıtlılığı bulunan vatandaşlarımız Açık kapı (YEDEP) iletişim hattı 0458 211 21 21 irtibat numarası ve ayrıca 112, 155, 156 numaralı hatlardan ihtiyaçlarını bildirebilecek.