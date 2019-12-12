İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Bayburt’ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Bayburt'ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Bayburt AFAD Müdürlüğüne katılan gönüllüler için öğretmenevinde tanışma toplantısı düzenlendi. AFAD gönüllüğü projesi ile gönüllülerin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi hedeflenecek. Bayburt İl AFAD Müdürü Adil Arslan yaptığı açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler vererek, projenin amacının yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek olduğunu söyledi.


Öte yandan AFAD gönüllülerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla 17 Aralık'ta Baksı Müzesine gezi düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.