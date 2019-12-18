AFAD gönüllülerine kurtarma ekipmanları tanıtıldı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt İl Müdürlüğü tarafından gönüllülere, kurtarma ekipmanları tanıtıldı.

Proje kapsamında Bayburt öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından gönüllüler ve AFAD Personeli Bayraktar Köyü'ndeki Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze hakkında Köy Muhtarı Nabi Akçelik tarafından bilgilendirilen ziyaretçiler daha sonra müzeyi gezerek eserleri inceledi.

Daha sonra ziyaretçilere AFAD İl Müdürü Adil Arslan Çoruh Nehri'nin yapısından bahsederek taşkın ve sel konusunda bilgilendirme yaptı.

Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Pekdaş ise, afet durumunda kullanılacak teçhizat ve cihazları tanıttı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitiminde tüm malzemeler gönüllüler tarafından denenerek kullanımı gösterildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD İl Müdürü Adil Arslan,

“Arama kurtarma alanında mevcut kapasiteyi arttırmak ve olası bir afet ve acil durum halinde müdahaleyi hızlı ve etkin kılmak adına paydaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Baskı Müzesi'ne gelerek burada gönüllülerimize Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılan özel donanımlı araçlarımız ve ekipmanlarımızı tanıttık. Daha önce Baksı Müzesi'ni ziyaret etme fırsatı bulamayan gönüllülerimizde doya doya müzeyi gezme fırsatı buldular.” dedi.