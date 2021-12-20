AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor

2021 yılı AFAD Gönüllülük Faaliyetleri kapsamında Bayburt İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü personellerine ve kütüphane ziyaretçilerine AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılarak, gönüllülük konusunda teşvik edici bilgiler sunuldu. Acil durum anlarında aranması gereken numaraların hatırlatıldığı çalışmada ilginin yoğun olduğu görüldü. Daha sonra isteğe bağlı kütüphane personeli e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük kayıtlarını yaptırdılar. Kaydını yaptıran vatandaşlar AFAD gönüllüsü olmanın ayrıcalığını ve duydukları memnuniyeti belirtti.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise, yapılan eğitimlerin ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.