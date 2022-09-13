AFAD personeli eğitimden geçti

Bayburt'ta AFAD bünyesine yeni katılan ve 8 kişiden oluşan ekibe kentsel arama kurtarma eğitimi, AFAD personeli arama kurtarma teknisyeni Fikret Aydın tarafından verildi. Kayış Kıran mevkiinde bulunan 112 binası önü, eğitim alanında uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde, akustik dinleme cihazı, enkaz altı görüntüleme, kesme ayırma kombin setleri, ağaç, cam, kesme aletleri kullanılarak yeni personellerin cihazları tanıması sağlanırken, gerçekleştirilen eğitim sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, yeni teknisyenler bir afet durumuna hazır hale getirildi.