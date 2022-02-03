AFAD'ın STK'lara yönelik eğitim çalışmaları sürüyor

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim çalışmaları sürüyor.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında AFAD'ın, STK'lara yönelik eğitim programları sürüyor. Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER), Dernekler il Müdürlüğü ve Asalet Camii Yaptırma Derneklerine yönelik afet farkındalık eğitimi verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

AFAD eğitmenlerince afet öncesi-sırası-sonrasında neler yapılması gerektiği, yapısal olmayan riskler, tehlike avı, afet bilinci, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği konularında sunum yapıldı.