AFAD'tan "Afet sigortası" çağrısı

AFAD, maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla 'Afetlere Hazırlık Yılı'nın bu ayki temasını 'Afet Sigortası' olarak belirledi.

Bayburt İl Afet Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen afetlere hazırlık yılının devam ettiği belirtilerek, #AfetlereHazırOl çağrısı yapılan proje kapsamında, 12 ay boyunca iletişim kanallarında ve sahada çok sayıda faaliyet ve etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Bayburt AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı ülkenin deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi doğal ve insan kaynaklı birçok afetin yol açtığı can kayıpları bakımından dünyadaki en riskli ülkelerden biridir. Afetlerin yol açtığı can kaybının yanı sıra ekonomik kayıplar da mutlak anlamda ve önemli ölçüde artış gösterdi. Afetlerin ortaya çıkardığı fiziksel ve ekonomik etkiler, ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik büyümesini etkilemekte ve özellikle çevreye olan etkileri nedeni ile sürdürülebilir kalkınma açısından çok büyük önem arz etmekte. Ülkemizde, afetlerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan farklı sigorta sistemleri bulunmaktadır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan ve DASK adıyla bilinen zorunlu deprem sigortası; deprem nedeniyle oluşabilecek maddi kayıplara karşı alınabilecek en etkili önlemdir. Büyük bir kısmı deprem açısından yüksek risk taşıyan ülkemizde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi başta olmak üzere büyük zararlara sebep olan birçok deprem yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında faaliyete geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem sigortasını zorunlu hale getirmiştir. Tüm binalar için geçerli olan ve her yıl yenilenmesi gereken zorunlu deprem sigortası, herhangi bir depremin ardından konutlarda oluşabilecek birbirinden farklı zarar türlerini teminat altına almaktadır. Depremden sonra meydana gelebilecek yangın, yer kayması, infilak gibi durumlardan kaynaklanan maddi zararları poliçede belirtilen limitler ölçüsünde nakit olarak karşılamaktadır. Kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Konutlar, yaptırılacak diğer özel sigortalar aracılığıyla deprem dışındaki afetlere karşı da güvence altına alınabilmektedir. Ülkemizde tarım faaliyeti gösteren çiftçilerin ise yaptıkları tarımsal emekleri güvenceye almak için poliçe bazında teminatlar altında emekleri TARSİM Tarım Sigortasıyla koruma altına alınmaktadır. TARSİM tarım alanlarında meydana gelen don, aşırı yağış gibi afetler sonucu oluşan hasarları karşılıyor. Kar amacı olmayan bir havuz sistemi olan TARSİM, çiftçilerin sigorta şirketlerine ödediği primleri ortak bir hesapta topluyor. Hasarlar, çiftçilere bu hesaptan ödeniyor. Sigortalı çiftçilerin primlerinin % 50'sini (don riskinde % 66'sını) ise devlet ödüyor. Biz AFAD olarak vatandaşlarımızı ‘canının yongasını' korumak için afetlere karşı sigortalı olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımız DASK ve TARSİM ile hem evlerini hem de tarım arazilerini güvence altına alabileceklerdir.”