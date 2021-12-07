Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Afete Hazırlık Yılı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK'lara eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Afete Hazırlık Yılı kapsamında AFAD'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK'lara yönelik eğitim programları sürüyor.

1 eylül - 2 aralık 2021 tarihleri arasında Aydıntepe ve Demirözü İlçe Müftülüğü, Aydıntepe Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sultan Fahriye Kız Yurdu Müdürlüğü, Arıcılar Birliği Derneği Başkanlığı, Karayolları 106. Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziler İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü, SYD Vakfı, Diyanet Vakfı, Merkez ve Köy Muhtarları, Bayburt Üniversitesi Öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü, Bayburt Valiliği ve Demirözü Belediye Başkanlığı çalışanlarına yönelik afet farkındalık, arama-kurtarma, sivil savunma ve KBRN eğitimi verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince eğitimlerde toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla afet öncesi-sırası-sonrasında neler yapılması gerektiği, yapısal olmayan riskler, tehlike avı, afet bilinci, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği konularında sunum yapıldı.