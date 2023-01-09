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Ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bayburt Mehmet Çelebi Mahallesi’nde elektrikten kaynaklı yangın çıktı.

Bayburt Mehmet Çelebi Mahallesi'nde elektrikten kaynaklı yangın çıktı.


2 katlı ahşap bina yangından zarar gördü. Hamit Temür isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen Bayburt Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülerek, yangın büyümeden kontrol altına alındı. İlk belirlemelerde elektrik nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri 1 saat müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Ahşap ev olması nedeniyle alevlerin bir anda evi sardığı yangında can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap evde maddi hasar meydana geldi. Evin ahşap tavanı tamamen yanarken, ev içerisinde bulunan eşyalar da yangından zarar gördü.

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