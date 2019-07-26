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Aile Yaşam Merkezinden Dede Korkut'a özel sergi

Bayburt Belediyesi’nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezi’nce Bayburt Uluslararası 25.

Bayburt Belediyesi'nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezi'nce Bayburt Uluslararası 25.Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Yöresel Yemekler ve El Sanatları Sergisi açıldı.


Serginin açılışını Kültür ve Turizm Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk ve TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin beraber gerçekleştirdiler.


Protokol üyeleri ve katılımcılar açılışın ardından Aile Yaşam Merkezi bünyesinde açılan kurslardaki kursiyerler tarafından yapılan Bayburt'a özgü yemekler ve yöresel el işi çalışmalarından oluşan sergiyi ilgiyle gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.


Daha sonra serginin hazırlanmasına katkı sunan Aile Yaşam Merkezi çalışanlarına ve kursiyerlerine katılım belgesi ve plaketleri takdim edildi.

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