İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanlığına Çil seçildi

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanlığına yapılan kongreyle Elif Çil, seçildi.


AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın da katıldığı kongrede tek aday olan Elif Çil, AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.


Çil, Bayburt'ta çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak, kadınların dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.