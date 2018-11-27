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AK Parti Bayburt'un adayı coşkuyla karşılandı

AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bayburt’ta coşkuyla karşılandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.




Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bayburt Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Fatih yumak için kennte coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.


Aydıntepe yol ayrımında saatler öncesinden toplanan partililer ve vatandaşlar, Yumak'ı davul zurna ve parti müzikleriyle karşıladı.



Karşılama töreninde aday adaylığı sürecindeki bazı isimlerin yanı sıra AK Parti'den daha önce belediye başkanlığı görevini yapan Bekir Çetin ve Haci Ali Polat'ta yer aldı.



Tebrikleri kabul eden Yumak daha sonra yüzlerce araçlık konvoyla Şair Zihni kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.



Burada konuşan Yumak adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Yumak, burada yaptığı konuşmada, “Malum olduğu üzere AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adaylığı görevi Büyük Türkiye'nin mimarı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin yüksek takdirleriyle tarafıma tevdi edilmiştir. Burada bu vesile ile bir kez daha zat-ı âlilerine bizi bu göreve layık gördükleri için sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri ile aynı yolda yürümekten, yol arkadaşı olmaktan her zaman, her yerde her şartta ve her konumda büyük bir onur duydum. Bu onur her türlü makam ve mevkinin üstündedir. Bizler bu onuru ömrümüz boyunca bir şeref madalyası olarak taşıyacağız. Her türlü makam gelip geçici olduğunun ve bizlere verilmiş bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik. Bizler için önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır." dedi.

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