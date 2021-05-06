AK Parti İl Teşkilatından Rektör Türkmen'e hayırlı olsun ziyareti

Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve teşkilat üyeleri, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Bayburt İl Teşkilatının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Türkmen ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.