Ak Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Kaya'dan Başkan Memiş'e ziyaret

Biri dizi ziyaret ve Ak Parti Aday Tanıtım toplantısına katılmak için Bayburt'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Erol Kaya, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Memiş, Kaya'ya teşekkür ederek kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve günün anısına Bayburt'un tarihi mekânlarının Bayburt taşından yapılmış biblosu, Bayburt balı ve seccade hediye etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Erol Kaya ise Başkan Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Kaya Başkan Memiş'i Bayburt için yaptığı çalışmalar ve bu minvalde gösterdiği gayretlerden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaya'ya ziyaretinde Ak Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve Ak Parti Bayburt İl Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Türkoğlu eşlik etti.