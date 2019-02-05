AK Parti'den BGC'ye ziyaret

Ak Parti olarak insan karşılaştırmalarından değil arkadaki güçle alakalı olduğunu ifade eden Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat “Hükmü Pekmezci (Hükmü Hoca) ile Fatih kardeşimizi karşılaştırdığımızda onun da artıları vardır Fatih kardeşimizin de artıları vardır ama arkadaki güçleri karşılaştırdığımız zaman Bayburt un o güce ihtiyacı vardır. Bayburt un o desteğe ihtiyacı vardır o güce ihtiyacı ve Bayburt un paraya ihtiyacı vardır. Bayburt ta parasız belediye başkanlığının kitabını yazarım. Parasız Belediye Başkanı nasıl olur? Bunu en iyi şekilde yaşayan ve anlatan biri benim. Bunun Sebebi de O dönem Maliye Bakanımız yoktu. Bu şehrin bundan sonraki süreçte de rutinin dışında gelecek yardımlara mutlaka ihtiyacı vardır. Yoksa rutin zaten geliyor.İller Bankası sana ödenek gönderiyor. Fatih Bey Bayburt Belediyesi Hesap işleri Müdürü ile görüşmüş, gelen para iki buçuk Milyon TL. Bu paranın Bir milyon TL si Personele gidiyor Bir Milyonu İller Bankasına kesiliyor geriye kalan ise 500 TL dir. Ekstra para gelmez ise Önümüzdeki süreçte maaş ödeyemez hale gelebilir” dedi.

Belediyenin kendi öz kaynakları ile dönüşme şansı olmadığını ifade eden Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak konuşmasında; "Neticede halkımızın teveccühü 31 Mart 2019 da yapılan seçimlerin sonucunu belirleyecek. Bizim idealimiz bizim hedefimiz 15 yıldır Ak Parti Bayburt ta büyük hizmetler gerçekleştirdi. Hem yerel de hem genelde .Biz Ak Parti Belediyeciliğini nasıl ki 31 Mart'tan sonra iktidar devam edecek ise Bayburt'ta da yerel anlamda iktidarının devam etmesini istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen gayreti İl Başkanımız ve Teşkilatımızla gösteriyoruz. Halkımızın da sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah hep birlikte Bayburt u daha da yaşanabilir hale getirmek için gayret edeceğiz. Bundan önceki belediye başkanlarımız çok büyük işler başardılar. Bekir Çetin Başkanım Bayburt un çehresini değiştirmeye yönelik önemli projeler gerçekleştirdi. Ak Parti Belediyeciliğinden önce sıkışmış bir haldeydi ama bugün Bayburt her tarafa genişleyen bir kent durumuna gelmiştir. Hacı Ali Polat Başkanım Döneminde Doğalgaz noktasında Bayburt Türkiye'nin en ileri noktada Doğalgazını kullanan şehir haline gelmiştir. Şehir Merkezinde Doğalgaz kullanım oranı yüzde 98 ile Türkiye birincisiyiz. Aksa Gaz Doğalgaz şirketine teşekkürlerimi iletiyorum. Mete Memiş Başkanm Döneminde Bayburt un 40 yıllık alt yapı sorununu çözdü. Ve gerçekten caddelerimizin güzelleştirilmesi noktasında çok büyük hizmetler gerçekleştirdi. Şimdi Allah nasip eder 31 Mart 2019 tarihinden sonra biz tekrar Ak Parti iktidarını yerelde de Bayburt ta devam ettiği takdirde biz de Allah nasip ederse vizyon projelerle şehre üst yapı anlamında daha görsel yönden kalıcı güzel eserler bırakacağız. Özellikle şunu belirteyim bizim Bayburt ta dışardan gelen memurlarımızın veya Bayburt ta yaşayan hemşehrilerimizin hafta sonlarında Bayburt ta geçirebilecekleri imkanları mekanları sayısını da arttırmamız gerekiyor. O nokta da üst yapı noktasında en büyük avantajımız alt yapımız tamamlanmış olmasıdır. Bizim dönemimizde inşallah üst yapıya önem vereceğiz ve üst yapı noktasında da vizyon projelerle Bayburt un çehresini değiştireceğiz" dedi

Bayburt ta yaşayanların fazla etkilenmediği ama başkasının çok zor yaşadığı yıllar geçirdiğini dile getiren Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise "Alt yapı döneminde hakikaten çok sıkıntılar çekti bu millet. Biz Bayburtluyuz biz çok zorluklar çekmedik ama o dönemde burada 5 bine yakın memur ve 8 -9 bine yakın öğrenci vardı ve çok şikayetleri vardı. İnşallah o dönemleri aştık. Bundan sonra da inşallah daha da iyi yerlere gelmiş bir Bayburt daha yaşanabilir blr Bayburt olacaktır. Çıktığınız bu yolda Allah yardımcınız olsun başarı ve hayırlı olsun" dedi.