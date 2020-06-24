İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akbuğa ve Çakmak'tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Kenthaber24.

com imtiyaz sahibi Hasan Çakmak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız'a ziyarette bulundular.


Erzincan'dan gelen gazetecileri Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde ağırlayan Yaşar Yıldız, pandemi sürecinde kentteki çalışmalar hususunda bilgi paylaşımında bulundu.


Bayburt Valiliği koordinesinde Bayburt Belediyesi'nin yerel hizmetler noktasında çalışmaları ve diğer ilgili kurumların da katkılarıyla sürecin kentte en iyi şekilde idare edilmeye çalışıldığını ifade eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, İHA'nın yeni Bayburt muhabiri Öznur Demir'e de başarılar temennisinde bulundu.


Yıldız, genç gazetecilere meslek büyükleri olarak cemiyet nezdinde destekte bulunacaklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.