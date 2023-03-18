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Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona ererken dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.


Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TAZOF (Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) arasındaki protokol gereği yürütülen ve ilkokul ile ortaokul öğrencilerini kapsayan turnuvada farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere madalya takılarak çeşitli hediyeler verildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada "Teknoloji bağımlılığının hızla yayıldığı bir dönemde öğrencilerin bu tür oyunlara ilgi göstermesi ve böyle nitelikli organizasyonlara katılmasından son derece memnunuz. Turnuvaya katılan ve katkı sunan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum." diyerek öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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