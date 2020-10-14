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Albay Diker'den Başkan Pekmezci'ye veda ziyareti

Konya’ya ataması yapılan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye veda ziyaretinde bulundu.

Konya'ya ataması yapılan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Garnizon Komutanı Diker'e Bayburt için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.


Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

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