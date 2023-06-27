Alıcılar ve satıcılar kurban fiyatında anlaşamayınca sesler yükseldi, devreye aracılar girdi

Bayrama son bir gün kala kurbanlık alamayan vatandaşlar Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yolu tutarak, bir an önce ucuz kurbanlık almak için birbirleriyle yarıştılar. Seslerin yükseldiği, anlaşmanın sağlanmadığı pazarlıkta devreye aracılar girerek, orta yolu buldular. Her iki tarafın verdiği fiyat aralığında uzlaşma sağlayan aracılar, alıcıların yüzünü güldürdü, kurbanlık alamayan vatandaşlar aracılar vasıtasıyla kurbanlıklarını alabildiler.

Bu sene kurban pazarında geçen seneye göre yoğunluk yaşanmadığını bildiren pazar yeri esnafından Burak Akay, kurbanlık fiyatlarının 50 binden başlayıp, 100 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kurban kilosunun yaklaşık 300 lira olduğunu belirten Akay, satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, geçen sene 45 bin liraya satılan kurbanlığın bu yıl 90 bin liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Artan maliyetler nedeniyle vatandaşla fiyat noktasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı vurgulayan Alemdar Dursun isimli satıcı, "Bir tane kurbanlık düvemiz vardı, 38 bin liraya sattık, açıkçası kâr edemedik tanıdığımızdı hatıra, gönle verdik. Son hayvanımızdı, bir de son gün elimizde kalma ihtimali vardı onu da düşünerek hayvanımızı ucuza sattık. Pazarımız durgun, yoğun değil, beklediğimiz talep yok. Bu sene bir sıkıntı var, İstanbul'da, Ankara'da da durumlar aynı. Hayvanlar ucuza gidiyor, maliyetinin altında satılıyor. Kurban kesen dostlarımız geliyor, 40 bin liraya hayvan sattığımızı duyunca 40 bin liranın hepsini bizim kârımız olarak görüyorlar. Biraz çiftçiye el uzatılması lazım, maliyetlerin düşürülmesi lazım. Maliyetler düştüğü zaman biz hayvanlarımızı ucuza satacağız, vatandaşlar da ucuza et yemiş olacak. Maliyetler düşmediği sürece kimse bizden ucuz et beklemesin. Lahana yiyin, marul yiyin, maydanoz yiyin yapacak bir şey yok" dedi.

‘Pazar yerinin gözdesi 1 ton 300 kiloluk Paşa oldu'

Canlı hayvan pazarında 103 bin liraya satılan 1 ton 300 kiloluk Paşa, heybetiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Pazar yerinin en besili tosunun Paşa olduğunu belirten hayvan sahibi Hasan Akdeniz, "Bayburt pazarının en büyük hayvanını bugün satmış bulunmaktayız. Paşa yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığında. İddia ediyorum şu ana kadar Bayburt'ta böyle bir hayvan görülmedi, 103 bin liraya sattık. Doğal beslendi, Paşa'yı arpa, yem, yonca, yulaf ile besledik. Yeni sahibine hayırlı olsun, Allah niyetlerini kabul etsin" diyerek konuştu.

‘Pazar yerinin en genç esnafı 14 yaşındaki Mikail'

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatilini çalışarak geçiren ve hayvan satarak harçlığını çıkaran 14 yaşındaki Mikail Atmaca, satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Pazar yerinin en genç satıcısıyım, hayvan satıyorum. Satışlar güzel. Dünden bugüne 5 hayvan sattık, dün 3 tane bugün de 2 tane kurbanlık satışı yaptım. Başka arkadaşlarım da var, onlarda başka alanda satış yapıyorlar, yaz tatilimizi böyle geçiriyor, paramızı kazanıyoruz. Yulaf parası alıyorum az önce 300 lira yulaftan para kazandım, çok güzel hayvancılık, keyifli oluyor" sözlerini kullandı.