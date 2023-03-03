Alttan ısıtmalı sistemle sürücülerin yüzü güldü kışın kazalar azaldı

Trafik akışının yoğun bir şekilde yaşandığı rampada sürücülerin yüzü güldü, trafik kazaları ise bir hayli azaldı. Sürücülerin, yayaların sıklıkla kullandığı ve özellikle kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasının altına döşenen sistem, 70 derece ısı vererek, anında karı eritiyor.

Bununla birlikte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte otomatik olarak devreye giren sistem, buzlanma riskini de ortadan kaldırıyor. Uygulamadan memnun kalan sürücüler, kar yağınca Kışla Çeşmesi rampasında kar birikmediğini ve rampadan inerken korku yaşamadıklarını belirterek, Bayburt Belediyesine teşekkür ettiler.

Trabzon'dan Bayburt'a gelen bir sürücü, Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle buzlanmanın çokça yaşandığını belirterek, "Bayburt'ta bu soğuk havalarda alttan ısıtmalı sistemin olması çok iyi, aşırı derecede buzlanma oluyor. Araçların iniş, çıkışlarında bayağı zorlanma oluyordu ama şimdi gayet iyi. Gerçekten iyi bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Bayburtlu bir diğer sürücü ise Kışla Çeşmesi rampasında ısıtma olmadığı zamanlarda zorluk yaşadığını, alttan ısıtma sistemiyle aracıyla rahatlıkla yokuşu indiğini ifade ederek, "Sağlı sollu ısıtmalıdır bu yol, gayet yararlı bir uygulama bizim için. Eskiden burada kalkmak zordu, şimdi kalkabiliyoruz. Isıtma gayet başarılı, hastanenin orada da aynı sistem var güzel bir uygulama" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kışla Çeşmesi rampasında uygulanan alttan ısıtma sisteminin önemine değinerek, Bayburt Belediyesi olarak bir ilke imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Sistemden bahseden Başkan Pekmezci, ilerleyen süreçte Bayburt'un başka bölgelerinde de aynı uygulamayı hayata geçireceklerini söyleyerek, "Bayburt'ta yıllar boyunca özelikle araçların kış sezonunda kayıp, kaza yaptığı bir alanı farklı bir vizyonla kışın buz tutan rampayı ısıtmak suretiyle sürücülerimizin rahat hareket edebileceği bir şekle soktuk. Önce söz konusu alanda kazı çalışması gerçekleştirildi, altına ısıtma materyalleri yerleştirildi, daha sonra üstü tekrar asfaltla kapatıldı. Hava sıcaklığı 3 derecenin altına düştüğü andan itibaren otomatik olarak ısıtma sistemi devreye giriyor ve oradaki buzlanmayı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sistem bizim için çok önemli bir hadiseydi. Bizler yıllar boyunca özellikle sabahın erken saatlerinde hizmet sunan vatandaşlarımızın kayarak civarda bulunan evlerin bahçelerine girdiği günleri çok gördük. Ama şu an orada insanlar huzurlu bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorlar. Biz de Bayburt Belediyesi olarak böyle bir ilki başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah ilerleyen zaman dilimlerinde başka bölgelerde de aynı uygulamayı yapmak, hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.