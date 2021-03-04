“Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Bayburt'tan uğurlandı.

Trabzon'dan getirilen Türk Bayrağı Bayburt Valiliği'nde düzenlenen törenle Gümüşhane'ye ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Vali Cüneyt Epcim, törende ay yıldızlı bayrağı ilimize ulaştıran Trabzonlu Kamil Bilir ile bayrağı teslim alan Bayburtlu Yağmur İnanç isimli gençleri tebrik etti. Vali Epcim, 81 Genç 81 Bayrak projesinin anlamlı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Benzer etkinliklerin geçen yıllarda Samsun'dan Ankara'ya taşınan “Bayrak Koşusu” şeklinde gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Epcim, “Bu anlamda etkinliğin Çanakkale Şehitlerini Anma üzerine kurulu bir şekilde yapılmasının da çok anlamlı olduğun düşünüyorum. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ve İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu bayrak her daim hepimizin gölgesinde huzur bulduğu, ilelebet bize yaşama ümidi aşılayacaktır.” diye konuştu.

Bayburt'un Kop Dağı Müdafaasının gerçekleştirildiği ve çoğu tarihçi tarafından ikinci Çanakkale olarak gösterilen bir yer olduğuna vurgu yapan Vali Epcim şöyle konuştu: “Bu vesileyle hem Çanakkale şehitlerimizi hem de Kop Dağı Müdafaasında şehit olan vatan evlatlarını bir kez daha sizin aracılığınızla anmak istiyorum. Sizleri tebrik ediyorum.”

Tören Kamil Bilir isimli gencin Trabzon'dan ilimize taşıdığı Türk Bayrağı'nı Yağmur İnanç isimli gence teslim etmesiyle sona erdi.

Gümüşhane'ye götürülmek üzere teslim alınan bayrak Çanakkale'ye ulaştırılacak.

Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile diğer ilgililer katıldı.