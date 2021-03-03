Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında Trabzon'dan yola çıkan ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağı Bayburt'a ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülkemizin 81 ilinde başlatılan ‘Anadolu Gönül Yolu 81 İl 81 Bayrak' projesi kapsamında Trabzon'dan yola çıkan ay-yıldızlı bayrak Bayburt'a ulaştı. Bayburt Valiliği'nde düzenlenen törenle bayrağı Trabzon'dan teslim alan Kamil Bilir Bayburt'tan Yağmur İnanç'a teslim etti.

Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal katıldı.