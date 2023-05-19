Anaokulu öğrencilerinden Anneler Günü kutlaması

Anneler Günü Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlanırken anaokulu öğrencileri, düzenlenen programda gösterilerini sergiledi.

Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen salon programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından yılın annesine çiçek ve plaket takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, yılın annesi Nezale Çakmak'a plaketini takdim ederken tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Programın devamında şiirler okundu, slayt gösterileri sergilendi, anaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi.

Bayburt Üniversitesi Sadrüş-Şeria Konferans Salonunda gerçekleşen kutlamaların ardından katılımcılar fotoğraf panosunda hatıra fotoğrafı çekildi.