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Annelerden köy okullarına destek

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Anne Üniversitesi etkinlikleri kapsamında, Mutlu Köyünde eğitim-öğretim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.


Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki hafta boyunca farklı etkinliklerle faaliyet gösteren Anne Üniversitesi projesi kapsamında, içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları, protokol üyelerinin eşlerinin katılımı ile öğrencilere ulaştırıldı.


Bayburt merkeze bağlı Mutlu Köyü İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un eşi Rüveyda Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un eşi Bahar Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in eşi Mine Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nun eşi Hamiyet Karakaşoğlu ve Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş katıldı.


Yapılan etkinlikte çantalarını ve kırtasiye malzemelerini alan öğrencilerin oldukça mutlu oldukları gözlendi.

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