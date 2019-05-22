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Aras Edaş Genel Müdürü Fikret Akbaş, Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

ARAS Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (A.

Ş) Genel Müdürü Fikret Akbaş, şirketin Bayburt'a yeni atanan İl Koordinatörü Kubilay Atan ile birlikte Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Bayburt'ta yürütülen projeler ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret dolayısıyla Vali Pehlivan, Genel Müdür Akbaş'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.


Vali Pehlivan, İl Koordinatörü Kubilay Atan'a ise görevinin hayırlı olmasını diledi.

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