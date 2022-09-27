Aras Edaş personelleri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yaparken elektrik akımına kapılan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras Edaş) personeli bir kişi hayatını kaybetti, bir personel de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Aras Edaş personellerinden Mücahit Tokdemir (26) ile Miraç Yanık akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demirözü İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Tokdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yaralı Miraç Yanık ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı hususu araştırılıyor.