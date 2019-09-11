Arıcılar Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı uyarıldı

Temel geçim kaynağı tarım ile hayvancılık olan ve bal üretimi ile de tanınan Bayburt'ta faaliyet gösteren arıcılar, Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı neler yapması gerektiği konusunda uyarıldı.

Bayburt ilinin sahip olduğu bitki çeşitliliği ve geniş mera alanları, kirlenmemiş toprak ve su kaynakları sayesinde arıcılık çiçek balı ve diğer arıcılık ürünleri sektöründe önemli potansiyele ulaştı. Ancak arı kolonilerinde ölümlere ve verim düşüklüğüne neden olan bazı hastalıklar oluştu. Arı larvalarının ölümüne neden olan tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık olan "Amerikan Yavru Çürüklüğü" hastalığına karşı Bayburtlu arıcılar uyarıldı.

Hastalığın tanımı

Hastalığın etmeni Bacillus larvae isimli sporla çoğalan bir bakteri ve arılara yeni bulaşmış bu hastalığın farkına varmak çok zor. Hastalık ilerledikçe kolonide sürekli bir arı azalması göze çarpar. Önceleri çok istekli ve canlı olarak çalışan koloninin, arıların azalması ile uçuş deliği önündeki canlılığı azalır. Arılar uçuş tahtası üzerinde veya uçuş deliği önünde şaşırmış ve ne yapacağını bilmez bir şekilde isteksizce gezinirler.

Başlıca bulaşma nedenleri

Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığının bulaşma nedenlerine ise sterilize edilmemiş petekler, hastalıklı kovandan çerçeve alıp sağlam kovanlara verilmesi, oğul arıları ile temel petekte kolonilerin birleşmesi, hastalık etkeni taşıyan ergin arılar, yağmacılık, sağlam arıların hastalıklı bölgelere girmesi ve hastalıklı eski kovanların kullanılması gibi sebepler sayılabilir.

Hastalığın tedavisi

Amerikan Yavru Çürüklüğü arıcılar için tehlikeli bir hastalıktır. Tedavi için kullanılan kimyasallar dikkatli seçilip uygulanmalı. Hatalı ilaç uygulamaları balda kalıntı problemi yaratabilir. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı görülür görülmez ilaçla tedavinin yanı sıra dayanıklı kolonilerin oluşturulması önemli etkendir. Hastalık yeni başlamış ve hemen farkına varılmış ise, ilaçla tedavisi mümkün olabilmektedir. Bu durumda koloni, dezenfektan olarak kullanılan bazı kimyasal maddelerin yardımı ve ilaç olarak kullanılan bazı antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ancak hastalığın ileri dönemlerinde ilaçla tedavinin yararı yoktur.

Öte yandan arıcılar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bal arıları için ruhsatlandırılmış ve veteriner hekim reçetesi ile satılan ilaçların kullanılması ve ilaçlı mücadeleye başlamadan önce bir veteriner hekime danışılması hususunda uyarıldı.