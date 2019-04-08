Arpalı'da Polattimur dönemi başladı

AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Polattimur, eski Belediye Başkanı Şadi Terzi'den görevi teslim aldı.

Düzenlenen devir teslim törenine AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın yanı sıra İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

“Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ikinci Polattimur dönemini başlattığım için çok mutluyum” diyen Abdurrahman Polattimur, “Bu doğduğum topraklara hizmet için geldim ve Arpalı'mızın gelişip kalkınması için hizmetlerimizi aralıksız devam edecektir.” dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından eski Başkan Şadi Terzi'ye plaket verildi.