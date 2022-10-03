Aşağı Kırzı İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi hazırlıklarında sona gelindi

"Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" iyileştirme çerçevesinde hazırlıkları devam eden Aşağı Kırzı köyünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Serdal Salık ve Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin'le birlikte Aşağı Kırzı İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezindeki faaliyetleri ve çevre düzenleme çalışmalarını takip etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, Aşağı Kırzı İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi ziyaretinden sonra Yukarı Kırzı İlkokulunu da ziyaret ederek okulun fiziki durumunu kontrol edip ziyaretlerini tamamladı.