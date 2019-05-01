Aşıklık geleneği gençlerle buluşuyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, bu kapsamda Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katıldı.

Halk Ozanı Aşık Süphani'nin türküleriyle şenlendirdiği program coşkulu anlara sahne oldu.

Aşık Süphan Aşıklık geleneği hakkında gençlere bilgiler verdi, söylediği türkülerle bu gelenekten güzel örnekler sundu. Bayburt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Sigarasız Sağlık Yaşam Kampanyası'na katılarak sigarayı bırakan Aşık Süphani, yaşadığı süreci dizelere aktardığı eseriyle öğrencilere öğüt verdi.

Vali Pehlivan etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada Aşıklık geleneğinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu, kültürel birikimin, tarih boyunca yaşananların dizelerle ve saz ile asırlar boyunca Aşıkların marifetiyle bugünlere geldiğini belirterek bu geleneği yaşatan bütün Aşıklara ve Bayburt Valiliği'nin himayesinde sürdürülen okul programlarında gençlere bu geleneği anlatan Aşık Süphani'ye teşekkür etti. Programa katılan Aşık Süphani'nin sigarayı bırakması ve sigaranın zararlarını kendine has üslubuyla dizelere dökmesiyle örnek bir tavır sergilediğini dile getiren Vali Pehlivan, “Aşık Süphani, Bayburt Valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü'müz bünyesinde başlattığımız Sigarasız Sağlık Yaşam Kampanyası'na katılarak sigarayı bıraktı. Sigarayı bırakması için kendisinden söz istedim. Benden biraz zaman istedi. Çok da geçmeden sigarayı bıraktı ve beni ziyarete geldi. Kendisi bu süreci anlatmak için bir de şiir yazdığını söyledi. Kendisine söz verdiğimiz gibi Sigarasız Sağlıklı Yaşam Sertifikası'nı takdim ettik. Sevgili gençler halkın içinden gelen, değerlerini yansıtan, bunu sazı ve sözü ile ifade eden Âşıklarımızı ve bu geleneği tanımamız, anlamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Aşık Süphani bu anlamda Bayburt'umuzun yetiştirdiği önemli değerlerden birisidir. İstedik ki onun vasıtasıyla hem Aşıkların yaptığı işleri bilin, eserleri tanıyın hem de aşıklık geleneğini biraz daha yakından idrak etme imkanına sahip olun. Bu konser vesilesiyle Aşık Süphani'ye çok teşekkür ediyorum. Gençlere örnek olan tavırları dolayısıyla kendisini kutluyorum. Bu vesileyle gençlerimize şunu tavsiye etmek istiyorum. Aşık Süphani kötü bir alışkanlıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Fakat burada en etkili yöntem bu gibi alışkanlıklara hiç başlamamaktır. Tamamen uzak durmaktır. Sevgili gençler sizden ricamız kötü alışkanlıklara özenen kimselerden olmayın. Hayatınızın hangi aşamasında olursa olsun bunlardan uzak durun. Eğer bunu başarırsanız hayata bir sıfır önde başlamış olursunuz. Hepinize öğrencilikte ve hayat yolunda üstün başarılar,huzur ve esenlikler diliyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasının ardından Aşık Süphani'ye plaket takdim etti.

Milli İrade Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey, Müdür Başyardımcısı Fikret Özbey, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.