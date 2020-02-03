İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta belediye ekipleri hayvanların yaşam umudu oldu

Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta sokaklara bırakılan yiyecekler hayvanların yaşam umudu oluyor.

Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta sokaklara bırakılan yiyecekler hayvanların yaşam umudu oluyor.


Bayburt'ta etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Sıfırın altında 15 derece soğukların yaşandığı kentte sokak hayvanları da unutulmuyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı beslenme zorluğu çeken hayvanlara Bayburt Belediyesi sahip çıkıyor. Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından şehrin farklı noktalarına hayvanların kolayla ulaşabileceği yerlere bıraktıkları yiyecekler sokak hayvanlarının yaşama umudu haline geldi. Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışının ardından soğuklar etkili olmaya başladı. Sokak hayvanları da yiyecek bulma sıkıntısı çekiyor Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü olarak şehrin faklı noktalarına hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Kış aylarında buna ihtiyaçları oluyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.